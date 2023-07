Circola nuovamente sui social la fake news circa il ritrovamento di una neonata senza vita all'interno di un cassonetto per gli abiti usati nel Comune di Sabaudia. Una notizia falsa ma soprattutto un fatto gravissimo. Nel link in cui la notizia viene anche fatta passare, falsamente, per il lancio di una nota agenzia di stampa, si invita poi a visionare un video in cui si vedrebbe la persona che abbandona la bambina invitando gli utenti a cercare di riconoscerla. Cosa ovviamente da non fare onde evitare virus sullo smartphone o sul pc.

Ignari cittadini hanno anche condiviso la notizia, come comprensibile. Il sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca si è però attivato per segnalare la fake news agli organi competenti partendo dalla Procura della Repubblica. Da più Comuni della provincia sono arrivate le stesse segnalazioni. Pochi giorni prima una fake news identica, foto compresa, era circolata anche a Castelforte, Formia e Gaeta. Quello che ogni cittadino può fare, oltre a non aprire il link del video all'interno è evitare di condividere la fake news. Al contrario è necessario segnalare partendo dai social il contenuto per bloccarlo o comunque per limitarne la diffusione.