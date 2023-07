Un camion che trasportava 11 tonnellate di bombole vuote è uscito fuori strada oggi pomeriggio in via Carrara al confine tra Latina Scalo e Sermoneta.

Il conducente del mezzo, un uomo a quanto pare di origine polacca ha perso il controllo del tir.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e immediatamente è scattato l'allarme ai soccorritori. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Latina. La strada è stata chiusa al traffico per consentire la rimozione del mezzo pesante. Non è stato l'unico incidente ieri pomeriggio alla Marina di Latina in una collisione tra uno scooter e un'auto una persona è rimasta ferita ed è stata traportata in ospedale al Santa Maria Goretti.