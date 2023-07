Un violento incendio è divampato in via del Crocifisso a Borgo Santa Maria, poco prima delle 11, le fiamme hanno completamente avvolto il ristorante pizzeria Casale Rosa che oggi osservava il giorno di chiusura. Subito è scattato l'allarme alla centrale dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti con diversi mezzi e hanno domato il rogo. La causa è in fase di accertamento da parte del personale specializzato che sta eseguendo un accurato sopralluogo. Oltre ai pompieri è intervenuta anche la Squadra Volante. A quanto pare secondo una prima ipotesi non è escluso che l'incendio si sia sviluppato dalla zona dove ci sono alcuni frigoriferi.