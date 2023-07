Incidente mortale nel cuore della notte alle 2,30 alle porte di Latina sulla Pontina al chilometro 75, all'altezza della rotonda del Piccarello. Per cause in fase di ricostruzione un giovane di 27 anni alla guida di una Smart è morto. Il ragazzo era alla guida dell'auto che procedeva da Roma in direzione sud quando ha perso il controllo del mezzo che è uscito fuori strada. Subito è scattato l'allarme al 118 e ai Vigili del Fuoco che sono intervenuti per i soccorsi, per il giovane purtroppo nonostante ogni sforzo di strapparlo alla morte non c'è stato niente da fare. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte della Polizia Stradale di Aprilia che ha eseguito un accurato sopralluogo.