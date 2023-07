False fatture con società fittizie per benefici fiscali consistenti nella possibilità di abbattere reddito imponibile, grazie ai costi fittizi, e falsi crediti IVA, utilizzati anche per compensare gli impegni tributari. Le indagini della Guardia di Finanza hanno individuato illeciti tributari realizzati posti in essere nel settore delle pulizie da 3 imprenditori locali, originari dei Comuni di Formia e di Gaeta.



Le indagini hanno consentito la ricostruzione di un'imposta, ritenuta fraudolentemente sottratta al Fisco, per a circa € 1,6 milioni ed il deferimento all'Autorità Giudiziaria dei titolari e rappresentanti legali delle società coinvolte per i reati di emissione ed utilizzo di fatture false.



L'operazione, che mira al recupero effettivo alle casse dello Stato delle somme illecitamente non dichiarate e corrisposte all'erario, conferma la grande attenzione delle Fiamme Gialle pontine al contrasto delle più perniciose forme evasive, contribuendo a preservare la leale concorrenza tra le imprese e a promuovere prospettive di crescita sane del mercato del lavoro e della produzione, a tutela delle libertà economiche di tutti i cittadini.