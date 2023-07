Una maxi struttura outdoor polifunzionale che si sviluppa su tredicimila metri quadrati, sei campi sportivi e un percorso ‘vita' di allenamento all'aperto a servizio dei quartieri Q4 e Q5 e che sarà fruibile da tutta la città. E' il progetto ambizioso, il centro sportivo Nuova Latina, che il Comune di Latina realizzerà grazie al PNRR, sezione Sport e inclusione sociale, 2.086.360,00 euro il quadro economico erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sport, grazie al programma Next generation Ue. Un'opera importante, avviata dall'amministrazione Coletta e oggi ripresa e portata avanti da quella Celentano per cominciare a parlare di sviluppo, opportunità e investimenti anche in un settore, come quello dello sport, fino ad oggi fin troppo trascurato sul fronte degli impianti sportivi e delle opportunità offerte a giovani e associazioni sportive.



Con determina del 28 giugno firmata dal dirigente Paolo Cestra del servizio Patrimonio, il Comune ha approvato gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo prendendo atto della validazione definitiva dopo che lo scorso anno era stato approvata la delibera di partecipazione al bando e la richiesta dei finanziamenti su una dotazione finanziaria complessiva di 700 milioni di euro da ripartire tra i capoluoghi con popolazione maggiore di 20mila abitanti. Il progetto è stato redatto dalla Società di Ingegneria Di Girolamo Engineering s.r.l., A.U. ed L.R. Ing. Di Girolamo Ferdinando, e dai documenti pubblicati si evince anche come si svilupperà. La struttura sorgerà vicino al centro commerciale Lestrella, e in particolare alle spalle della parrocchia di San Luca, e occuperà circa 3 ettari di terreno servendo i quartieri Q4 e Q5 e andando a integrarsi con i percorsi dell'Oasi verde Susetta Guerrini.