Marco potrebbe non essersi semplicemente accorto che non c'era più spazio ed essere finito contro quella vettura in sosta, oppure nel superare la vettura che procedeva nel suo stesso senso di marcia, il suo scooter e la vettura potrebbero essere entrati in collisione. Attendono di conoscere naturalmente la data e l'orario dei funerali del 25enne apriliano la famiglia e i tanti amici e conoscenti, ma anche di conoscere con esattezza la dinamica del terribile incidente avvenuto a Nettuno, a poco più di duecento metri dall'abitazione del giovane. Il ragazzo infatti, da qualche tempo si era trasferito a Nettuno. Avevano trovato lavoro nel nuovo Hub di Amazon a Cisterna. Si stava creando la propria vita che, invece, è stata stappata a seguito di un impatto devastante contro un mezzo parcheggiato. In queste ore la famiglia, chiusa nel proprio dolore, ha voluto rivolgere un pensiero ed un ringraziamento ai soccorritori che hanno fatto davvero l'impossibile per salvare la vita di Marco e ai medici dei due ospedali, quello di Anzio e quello di Roma. Lo sottolinea il padre, Vincenzo, poliziotto della Stradale di Latina che di incidenti ne ha visti tanti e sa quali sforzi e impegno mettono in campo sia coloro che sono chiamati ad effettuare i rilievi, sia coloro che intervengono per il primo soccorso. Marco dopo il terribile impatto ha perso subito i sensi. Il 118 oltre all'ambulanza, ha fatto atterrare anche un elicottero presso la scuola della Polizia, ma il personale dell'ambulanza ha ritenuto più urgente e pratico il suo trasferimento al Riuniti con il mezzo a quattro ruote.