E' morto mentre stava rientrando a casa. Simone Di Maria, 27 anni da compiere a fine settembre, abitava a Borgo Montello, ha perso la vita nel cuore della notte in un drammatico incidente stradale avvenuto sulla strada 148 Pontina, all'altezza del chilometro 75,600 al rondò del Piccarello.

Il ragazzo - per cause in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Aprilia - era alla guida di una Smart che procedeva in direzione sud, in corrispondenza dell'isola spartitraffico la vettura è diventata ingovernabile, si è ribaltata ed è uscita fuori dalla strada finendo in un campo.

Subito è scattato l'allarme ai soccorritori, sia ai Vigili del Fuoco che al 118 che ha inviato un'ambulanza. Purtroppo per il conducente, nonostante ogni tentativo di strapparlo alla morte, non c'è stato niente da fare ed è deceduto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nell'impatto.

Il personale della Polizia è rimasto a lungo per eseguire tutti i rilievi del caso e stabilire la dinamica e il punto di collisione con il ciglio della rotatoria. Si tratta di un incidente stradale autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Il ragazzo stava tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici.

La notizia della scomparsa di Simone ha suscitato grande cordoglio e profondo dolore in tutte le persone che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene.

Lascia il padre, la madre, la sorella, i nonni e tanti amici.

Simone aveva lavorato in passato anche come barman in un locale notturno del capoluogo e ora invece il suo impiego era in un locale con stabilimento balneare alla Marina di Latina. In tanti sono rimasti sconvolti per la sua scomparsa. «Simone era una persona responsabile e matura, un ragazzo appassionato del suo lavoro, rispettoso e sempre sorridente», è questo il ritratto di chi lo ha conosciuto.

La data dei funerali ancora non è stata fissata. La strada Pontina si conferma ancora una volta come una tra le più pericolose della provincia di Latina, anche in passato purtroppo è stata teatro di gravissimi incidenti stradali.