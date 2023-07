Ha preso una borsa di una cliente seduta al tavolo del locale La Padovana a Latina, in viale Italia, in pieno centro, a due passi da piazza del Quadrato e da piazzale dei Bonificatori. E' stato un attimo: ha allungato la mano e poi via, è scappato di corsa. Lo ha visto immediatamente e poi rincorso il titolare del locale che si era subito insospettito e insieme a lui altre persone hanno provato a fermarlo, ma lui correva e non si fermava.

La Polizia intervenuta subito dopo ha comunque recuperato in piazza San Marco la borsa: dentro mancavano alcune chiavi e i soldi, il resto c'era. E' questa la sequenza che si è consumata martedì sera poco prima delle 23 nel centro di Latina.

Un giovane tra i 20 e i 25 anni, con un cappellino in testa, è passato una prima volta quasi per studiare la situazione e poi pochi istanti dopo è tornato e con una mossa fulminea - dopo aver adocchiato la borsa di una ragazza di 27 anni, una tik toker con molti follower, musicista, originaria di Latina che vive e studia nel Nord Italia, Eleonora Viola, - ha portato a termine il suo piano. Molte persone hanno assistito alla scena e subito è scattato l'allarme al numero di emergenza: sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante che hanno raccolto la denuncia della parte offesa e alcune testimonianze. La ragazza ha raccontato la sua disavventura sui social.

Non è questo il primo furto con destrezza che si verifica in pieno centro a Latina. La scorsa settimana a due dodicenni era stato rubato il telefono cellulare da uno straniero che in un secondo momento era stato individuato e arrestato dai carabinieri.