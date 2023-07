Nuovo furto al Bar Mastracco di Terracina. L'attività di piazza Bruno Buozzi è stata di nuovo violata questa notte, intorno alle 3.30, dalla banda di ladri che l'aveva già colpita due settimane fa. Stesso modus operandi, con serranda segata con forbici elettriche, e bottino anche in questo caso ingente: circa 8mila euro - rispetto ai 10mila della scorsa volta - tra sigarette e biglietti gratta e vinci più i danni alla struttura. A differenza della prima intrusione l'allarme è scattato ma i malviventi hanno comunque portato a termine l'operazione. Indagano i carabinieri.

