Un incidente stradale è avvenuto questa mattina all'incrocio tra via Tucci e via Verdi quando per cause in fase di ricostruzione una Nissan Qashqai condotta da un uomo è entrata in collisione con una moto Honda.

L'impatto è stato molto violento e a riportare la peggio è stato il motociclista, si tratta di un uomo di 57 anni soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale a causa delle ferite riportate.

All'arrivo dei soccorritori era cosciente. Ha riportato alcune fratture ed è stato ricoverato in ospedale al Santa Maria Goretti. Al volante del suv c'era un uomo del capoluogo. Il personale della Polizia Locale è rimasto a lungo per ricostruire la dinamica dell'incidente.