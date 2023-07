Si è spento all'età di 71 anni, all'ospedale Pertini di Roma, Marco Sacchi, medico chirurgo che per oltre 20 anni ha ricoperto il ruolo di Primario all'ospedale Santa Maria Goretti, dove è stato anche Capo Dipartimento di Chirurgia Generale. Un grande lavoratore, sempre presente in ospedale, dalla mattina alla sera. Era costantemente in corsia, anche nei giorni festivi e prefestivi, anche di notte se necessario: quella di medico per lui non era soltanto una professione, era una missione. Persona decisa e capace, ha eseguito numerosi interventi chirurgici nel corso della sua carriera.

Marco Sacchi lascia i figli Valentina, Carlotta e Agostino e la moglie Monica. I funerali si svolgeranno sabato alle 10 a Roma, presso la chiesa Santa Paola Romana in via Duccio Galimberti.