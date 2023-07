E' morta Lucia Di Viccaro, aveva 90 anni. E' stata una tra le prime commercianti di Latina. In tanti si ricordano di lei e del suo negozio che ha avuto per 40 anni in via del Lido. Lascia i tre figli: Antonio Franca e Chiara. I funerali si svolgeranno domani alle 10,30 nella chiesa di Santa Rita a Latina. Originaria di Castelforte era arrivata a Latina nel 1945. Lucia era una donna dotata di una dolcezza unica ma anche determinata.

La sua famiglia era unita, sacrifici e amore andavano di pari passo. Ha iniziato con il banco al mercato, il marito Gioacchino che faceva il muratore, si alzava la mattina presto e andava a montare il banco, poi andava in cantiere, Lucia vendeva e alla fine della mattinata, lui durante la pausa pranzo tornava, smontava il banco e finiva il suo turno e Lucia si metteva alla guida del camion sulla strada del ritorno. Il figlio ha proseguito la tradizione della madre con il negozio Topkapi in centro.