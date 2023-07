I Carabinieri erano impegnati in un posto di controllo al mare, nell'ambito di un mirato servizio e lui, il conducente dello scooter, un ragazzo di 23 anni residente a Latina, quando a Capoportiere ha visto la gazzella e gli uomini dell'Arma che gli intimavano l'alt non ci ha pensato su due volte: ha cercato di dileguarsi.



Ha fatto inversione, ha accelerato ed è scappato salendo con una mossa spericolata sul marciapiede. Dopo un centinaio di metri durante la sua corsa ha investito un ragazzino di 18 anni che era a piedi e stava attraversando sulle strisce pedonali e ha riportato la frattura del bacino. Nella caduta rovinosa a terra, il passeggero che era con lui sullo scooter si è gravemente ferito ad un piede e rischia di perderlo. E' questa la sequenza che si è consumata nel cuore della notte alla Marina di Latina, a due passi da piazzale Loffredo, davanti all'Hotel Fogliano. Il grave incidente che poteva avere conseguenze anche peggiori, è avvenuto una manciata di minuti prima delle 3.

Alla vista degli uomini in divisa il conducente dello scooter ha tentato una folle fuga e subito dopo è avvenuto il violento impatto con il pedone. E' scattato l'allarme alla sala operativa del 118 che ha inviato le ambulanze per soccorrere i feriti, si trattava di codici rossi, sono quelli della massima urgenza per le contusioni riportate dai tre ragazzi, portati al Santa Maria Goretti. A preoccupare di più è il quadro clinico del giovane passeggero dello scooter che ha riportato gravi lesioni ed è stato sottoposto ad un delicato intervento per riattaccare il piede. Il ragazzo alla guida, sulla scorta della ricostruzione raccolta e delle testimonianze, è stato denunciato a piede libero per i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.