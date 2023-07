Condanna a tre anni. E' questa la sentenza emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Latina Clara Trapuzzano Molinaro nei confronti di C.F., queste le sue iniziali, 40 anni, ritenuto il presunto responsabile del reato di omicidio stradale. E' accusato di aver investito e ucciso sulla strada Pontina al chilometro 81, all'altezza dello stabilimento della Plasmon, Aldo Buonamano, 60 anni, un ciclista di Latina che stava percorrendo la strada in direzione sud. La vittima era in compagnia di alcuni amici quando è avvenuto il terribile impatto.



Il giudice al termine della camera di consiglio ha accolto la richiesta dell'accusa - rappresentata in aula dal pubblico ministero Andrea D'Angeli - che ha ricostruito i fatti contestati chiedendo la condanna dell'imputato mentre la difesa aveva chiesto l'assoluzione. Il giudice ha concesso la provvisionale alla parte civile che si era costituita, rappresentata dall'avvocato Angelo Testa del Foro di Frosinone. In aula alla lettura del dispositivo erano presenti la moglie e la figlia della vittima che si sono commosse quando il giudice è uscito dalla camera di consiglio e ha letto il dispositivo. Hanno pianto. «E' stata fatta giustizia ma nessuno potrà far tornare Aldo», ha detto la moglie.