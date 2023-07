L'attività di controllo del territorio, anche in ragione della particolare affluenza turistica correlata al periodo estivo, è stata particolarmente intensificata al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica e prevenire la commissione di reati e continuerà anche nel corso della prossima settimana con l'ausilio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio previsto per le giornate di mercoledì, giovedì e venerdì.

Molti i controlli ai soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, comprese le persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, in regime di detenzione domiciliare e gravate da obblighi di natura giudiziaria.

Nel corso delle attività sono state identificate 144 persone, più di 84 veicoli e sono state elevate sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Nel corso della giornata di ieri, i poliziotti della Squadra Volante della Questura, insieme ai colleghi della Polizia Stradale e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, hanno realizzato un servizio straordinario di controllo che ha interessato la zona del Lungomare, Via del Lido e le principali arterie di accesso alla città.

