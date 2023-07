Momenti di paura ieri mattina nella città delle dune. Un incidente sul lavoro si è verificato poco dopo le 9 presso il centro Saudia a Sabaudia. Stando ad una ricostruzione di quanto accaduto un operaio 50enne del posto si trovava su un ponteggio quando improvvisamente è finito a terra. Una caduta da circa due metri di altezza che gli ha provocato una serie di traumi. Tempestiva la chiamata ai soccorsi da parte di alcuni presenti.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari di Croce Azzurra che hanno poi trasportato in ospedale il 50enne. Un codice rosso. A seguito della caduta l'operaio avrebbe riportato una frattura vertebrale e trauma cranico non commotivo. Dopo l'emergenza si è aperta la fase degli accertamenti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Sabaudia insieme al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro per avviare i rilievi e stabilire la dinamica dell'incidente che si sarebbe verificato nel corso di lavori di ristrutturazione. Accertamenti, dicevamo, che sono stati effettuati per quanto di competenza anche dagli ispettori della Asl.