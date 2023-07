Entrano all'interno del campo da rugby di via della Meccanica e seminano il panico, distruggendo i materiali in uso alla squadra sportiva e imbrattando gli striscioni con scritte ingiuriose e offensive. L'episodio che si è verificato nei giorni scorsi, ha generato rabbia e malcontento tra gli iscritti. Il presidente della Asd Aprilia Rugby Alessandro Martino ha sporto denuncia contro ignoti per danneggiamento presso la stazione dei carabinieri di Aprilia, chiamati ora a cercare di fare chiarezza sull'episodio. Forse un atto vandalico fine a sè stesso, più probabilmente un dispetto perpetrato ai danni della squadra, dal momento che chi ha avuto accesso presso il Campo Rodari di via della Meccanica di fatto non ha portato via nulla, ma si è limitato a imbrattare e rovinare i materiali custoditi all'interno.

Stando alle ricostruzioni l'episodio si è verificato in orario serale, quando ignoti, certi di essere al riparo da occhi indiscreti anche in virtù dell'isolamento del campo che sorge lontano da abitazioni, sono riusciti ad accedere al campo, poi dopo essersi intrufolati nei locali interni, hanno danneggiato lo striscione societario posto al lato del container, che è stato tagliato in più punti. Non contenti lo hanno imbrattato lo striscione, augurando la morte agli iscritti e rivolgendo loro ingiurie di vario tipo. I carabinieri del reparto territoriale di Aprilia sono al lavoro per capire se esistono filmati delle telecamere di videsorveglianza e per fare chiarezza su chi possa avere interesse a intimorire la società di rugby e per quale ragione qualcuno possa avere l'interesse a danneggiare una società sportiva che da tanti anni opera sul territorio.