L'incrocio di via Mascagni torna ad essere teatro di un incidente stradale. Lo scontro - che ha visto due vetture coinvolte - si è verificato nella serata di venerdì 7 luglio all'altezza dell'incrocio con via Pizzetti e via Tiberio. Intorno alle ore 19 una Mini Cooper e un'Opel Corsa sono entrate in collisione. Entrambe le persone al volante non hanno riportato conseguenze fisiche. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Locale: il personale del Comando di Aprilia hanno eseguito i rilievi su strada e gestito il traffico.