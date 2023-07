Punta il coltello alla cassiera e si fa consegnare tutti i soldi dell'incasso. Questa la dinamica della rapina a mano armata che si è consumata nel tardo pomeriggio di giovedì presso il supermercato Eurospin di via Carroceto e sulla quale sono in corso le indagini dei carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia.

E' accaduto tutto poco prima dell'orario di chiusura, davanti agli occhi increduli dei clienti in fila alle casse in attesa del proprio turno. Un uomo che ha agito con il volto camuffato, è entrato all'interno dell'attività commerciale di via Carroceto, ha raggiunto la cassiera alle spalle, ha estratto l'arma da taglio e dopo averle puntato il coltello alla gola si è fatto consegnare i soldi dell'incasso.

Solamente a quel punto, dopo aver afferrato la busta con il contante, ha lasciato andare la malcapitata dileguandosi e facendo perdere le proprie tracce. La donna, spaventata per quanto accaduto, è stata soccorsa dai colleghi e dai clienti che si trovano in quel momento nel punto vendita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia che ora indagano sull'accaduto. I militari hanno acquistato i filmati della telecamere di videosorveglianza per cercare elementi utili alle indagini e per cercare di stringere il cerchio intorno all'autore. Non si tratta del primo episodio, già in passato il punto vendita è stato oggetto di rapine riuscite o tentate. Ad agire molto spesso banditi solitari, probabilmente attratti dalla posizione che facilità la fuga.