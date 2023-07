Si terranno lunedì alle ore 15:30 presso la chiesa di piazza Roma ad Aprilia i funerali di Marco Mauriello, il giovane apriliano deceduto in seguito ad un incidente verificatosi a Nettuno sabato mattina scorso. Il tragico incidente è avvenuto in via della Vittoria. Il ragazzo, originario di Aprilia ma residente a Nettuno, è rimasto coinvolto nello scontro mentre era a bordo della sua moto.