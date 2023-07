Ancora un daino investito su via Litoranea. La segnalazione è arrivata da un automobilista che mentre percorreva la strada ha incontrato i volontari Anc che stavano effettuando attività di monitoraggio per l'antincendio boschivo. L'equipaggio, composto dal coordinatore Enzo Cestra e dai volontari Danela Fe' e Antonio Piccolo, ha quindi raggiunto il punto in cui si trova l'animale per poi delimitarlo con il nastro di segnalazione. I volontari Anc hanno inoltre segnalato la presenza dell'animale agli enti preposti per la rimozione e lo smaltimento. Presumibilmente il daino è stato investito nelle ore notturne.