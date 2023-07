E' di due feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi lungo la via Appia, ai confini tra Scauri e Formia. Si tratta di due giovani di Spigno Saturnia, i quali si trovavano a bordo di uno scooter Beverly, che per cause ancora in corso di accertamenti da parte dei Carabinieri della stazione di Minturno, sono entrati in collisione con un furgone guidato da un uomo originario del casertano. L'impatto, avvenuto in prossimità dell'incrocio che conduce a Santo Janni, è stato violento, tanto che i due giovani sono caduti pesantemente sul selciato. Entrambi sono stati trasportati presso l'ospedale Dono Svizzero di Formia, mentre il conducente del furgone non ha riportato conseguenze.



Il conducente del mezzo a due ruote, è un ventiduenne di Spigno Saturnia, il quale ha riportato conseguenze in varie parti del corpo. Più lievi le lesioni del passeggero, ventunenne anch'esso di Spigno Saturnia, il quale è stato giudicato guaribile in sette giorni. Durante i rilievi si sono verificati dei rallentamenti lungo la strada, con i Carabinieri che hanno provveduto anche a gestire la viabilità. Qualche giorno fa, a pochi metri di distanza, si era verificato un altro grave incidente, che aveva provocato conseguenze rilevanti ad un altro centauro