Migliaia di persone al Lazio Pride di Latina. Una sfilata piena di musica e colori ma anche di contenuti. Una delle tappe a Palazzo M, una tappa "particolarmente pregna di significati" hanno detto gli organizzatori dai microfoni. "Un palazzo simbolo di un'identità, quella stessa identità che noi vogliamo difendere", hanno proseguito. Da corso della Repubblica ha parlato anche Vladimir Luxuria: "Con o senza patrocinio, noi ci siamo e continuiamo ad esserci», ha dichiarato durante il suo intervento davanti a Palazzo M, Vladimir Luxuria. «Immagino tanti adolescenti di Latina che si nascondono perché non hanno il coraggio di parlare con i propri genitori, insegnanti e amici. Questa piazza colorata è per loro: gli daremo la forza di uscire e vivere alla luce del sole. Stiamo vivendo un periodo difficile con il nuovo Governo, ma noi sappiamo di essere dalla parte giusta della storia. Nessuno ci potrà fermare".

Nella corso della tappa allo stadio Francioni si è invece collegato Tiziano Ferro, che è ad Ancona dove questa sera avrà un concerto del suo tour: "Mi dispiace non esserci, ma c'è la mia famiglia lì che ha una maglia che è un messaggio che voglio lanciare: 'Anche se non ci registrate, sono di Latina!'. Sto parlando da uomo e da padre, voglio vivere in un mondo in cui l'intelligenza e l'uguaglianza possono diventare valori. Vedervi così tanti mi rende orgoglioso. Bisogna esserci l'uno per l'altro e continuare a pensare che qui non è finita e qui è solo iniziata. Ringrazio anche chi mi ha chiesto di candidarmi sindaco, ma non lo potrò mai fare, non posso fare il politico perché io le promesse le mantengo, è un difetto brutto lo so, ma questo non mi consente di essere politico. Facciamogli vedere che siamo".