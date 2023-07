Un 49enne di Cisterna è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Camillo di Roma a seguito di una brutta caduta in sella al suo maxiscooter Yamaha T-Max. L'uomo, intorno alle ore 19 di sabato, stava transitando su via Toti verso via Nettuno quando all'altezza del ponte ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra procurandosi diverse ferite. Il mezzo è finito sotto al canale. Immediate la richiesta di aiuto da parte di alcuni passanti con l'arrivo in luogo dello staff del 118 che ha richiesto l'ausilio dell'eliambulanza. Sul punto dell'incidente sono sopraggiunte anche diverse pattuglie della Polizia Locale che hanno provveduto a chiudere entrambe le strade per agevolare i soccorsi al ferito. Il 49enne è stato portato a bordo dell'eliambulanza presso l'ospedale romano. Successivamente sono stati effettuati i rilievi su strada con via Nettuno riaperta alle ore 20 e via Toti un'ora dopo.