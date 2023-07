Torna l'incubo degli incendi dolosi sul lungomare di Sabaudia? Il timore è proprio questo. Almeno in base a quanto accaduto ieri nelle prime ore del mattino all'esterno di una attività non lontana da Caterattino e cioè il chiosco Elysium. In base ad una prima ricostruzione di quanto accaduto il guardiano, che di notte alloggia nella struttura, avrebbe sentito intorno alle quattro del mattino, dei rumori provenire dalle scalette che portano in spiaggia. Passi in buona sostanza sempre più vicini al chiosco. Poi improvvisamente un forte odore di fumo. e di benzina. Sul caso indagano i carabinieri.