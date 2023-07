Colpo ai danni del punto vendita Acqua&Sapone di via Toscanini. Ad agire anche in questo caso un bandito solitario, che si è allontanato dopo essersi fatto consegnare l'incasso del giorno. Stando alle prime ricostruzioni l'episodio è avvenuto intorno alle 13, quando un uomo si è presentato alle casse approfittando dell'orario di chiusura e dopo aver minacciato le cassiere, si è fatto consegnare il denaro in contante prima di fuggire.

Giovedì scorso episodio simile presso l'Eurospin di via Carroceto ad agire era stato un bandito solitario, che dopo aver raggiunto l'area delle casse ha immobilizzato la cassiera minacciandola forse con un'arma da taglio