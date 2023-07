Uno ha scavalcato la recinzione, un altro è rimasto appostato all'esterno per afferrare la merce passata dal compagno "incursore" e il terzo ha atteso in auto entrambi i complici. Tutto ripreso dalle telecamere di sorveglianza esterne installate dai titolari di "Cicli Tornesi", il negozio di via Badino a Terracina tra i più grandi a livello regionale per il commercio e la riparazione di biciclette di ogni tipologia. Comprese le bici elettriche che stanno monopolizzando il mercato delle due ruote e che fanno molto gola anche ai ladri. Come i tre malviventi che nella scorsa notte, alle 3.10, ne hanno rubate tre all'attività terracinese nonostante il transito di qualche macchina e la fatica effettuata per issare i veicoli che, a causa della grossa batteria, arrivano a pesare anche 40 chilogrammi. In quel momento, col cancello automatico scorrevole chiuso, l'unico modo per far uscire le tre bici allineate nell'atrio del negozio era passandosele di mano: prima appoggiandole sul muretto della recinzione, poi issandole oltre l'inferriata alta circa due metri e mezzo e caricarle sull'auto in attesa e pronta anche a una eventuale fuga repentina.