A suo carico i sospetti e l'accusa di essere il responsabile di un'aggressione a scopo sessuale avvenuta ad Anzio il 12 maggio scorso. Il ragazzo, un immigrato dalla Nigeria, è accusato di violenza sessuale, lesioni e rapina. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Roma e del Commissariato di P.S. di Anzio-Nettuno, lo hanno fermato ieri mattina mentre attendeva tranquillo sulla banchina il treno per Roma.

