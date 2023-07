Una violenta carambola di tre auto si è registrata nel tardi pomeriggio all'incrocio tra tra la strada Congiunte Sinistre e strada Tor Tre Ponti, alle porte di Latina. Tutte le persone coinvolte non hanno riportato gravi conseguenze e sono uscite da sole dall'abitacolo, ma a causa della violenza dell'impatto un uomo e una donna sono rimasti feriti e hanno richiesto i soccorsi delle ambulanze del pronto intervento sanitario che le hanno trasportate in ospedale per gli accertamenti medici e le cure. Invece due bambini che si trovavano con i genitori a bordo di una delle vetture coinvolte sono rimasti praticamente illesi e affidati ad alcuni parenti. Per i rilievi e i riscontri necessari a ricostruire la dinamica è intervenuta la Polizia Locale, mentre i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi.