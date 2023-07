Ennesimo incidente su una Migliara, in questo caso la 47 nel territorio di Pontinia, a pochi chilometri dall'incrocio con l'Appia. Intorno alle 18.30, per cause da accertare, un anziano alla guida di una vecchia Fiat Uno che proveniva dall'Appia ha perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta e urtando prima una Lancia Musa e poi finendo contro una Fiat Tipo. Tre i feriti.

Serie le condizioni dell'anziano, classe 1938, trasportato dal 118 al Goretti di Latina mentre meno gravi sono apparse quelle della coppia sulla Fiat Tipo, moglie e marito, trasportati al Fiorini di Terracina. Sul posto i carabinieri di Pontinia con l'ausilio della sezione radiomobile.