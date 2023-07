Deriso e preso a calci da un gruppo di bulli nella zona dei pub, un cinquantenne è stato difeso dai passanti e dagli addetti alla sicurezza che presidiano il quartiere della movida. L'inquietante aggressione si è consumata l'altra notte in via Neghelli, un episodio di violenza gratuita sul quale la Polizia sta compiendo gli approfondimenti del caso. La vittima è un uomo che soffre di un evidente deficit intellettivo e molto probabilmente non formalizzerà la querela perché ha paura, ma il fatto viene analizzato con attenzione perché i sospetti convergono su alcuni giovani che avrebbero già compiuto azioni di questo genere.