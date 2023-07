Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Latina ha svolto una serie di controlli mirati nel settore del commercio, con particolare attenzione agli ambulanti e in particolare agli operatori del mercato settimanale. La campagna di ispezioni è scattata sia per accertare la regolarità degli esercenti sul fronte amministrativo che verificare la qualità della merce in vendita, specie nei casi di prodotti alimentari deperibili. In questo contesto, tra le varie irregolarità sanzionate, il caso più eclatante riguarda uno straniero che vendeva prodotti ittici (sequestrati venti chili di telline) in maniera abusiva, con tutti i rischi igienico sanitari del caso.