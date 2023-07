Dopo la lunga escalation di furti con destrezza consumati in centro ai danni dei giovani, derubati soprattutto dei telefoni, ora l'allarme si sposta anche in altre zone, come testimonia il furto subito da una donna l'altro giorno nel parcheggio di un supermercato di via Epitaffio. Anche in questo caso la vittima è stata derubata con destrezza, da uno sconosciuto, che ha approfittato di un suo momento di distrazione per sottrarle la borsa dal carrello della spesa, mentre caricava gli acquisti a bordo della propria automobile. Nel frangente in cui la donna spostava le buste con la spesa infatti l'uomo si è avvicinato di soppiatto e ha arraffato la borsa, scappando prima che la vittima potesse intervenire per fermarlo. Quando lei si è accorta del movimento rapido dello sconosciuto, ormai non c'era più niente da fare, se non denunciare l'accaduto.



Dietro episodi di questo genere si nascondono personaggi che vivono di espedienti e girano alla ricerca dell'occasione giusta per agire indisturbati, proprio come i parcheggi di supermercati e centri commerciali. Ladri solitari che puntano sulla velocità per sorprendere le vittime, senza la necessità di doverle distrarre con uno stratagemma come avveniva di frequente in passato.