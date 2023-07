Violenza sessuale ad Anzio, la caccia all'uomo è terminata sabato mattina. A quasi due mesi di distanza dallo stupro avvenuto sulla Nettunense, ai danni di una 19enne del posto, gli uomini della questura di Roma e quelli del commissariato di Anzio - Nettuno hanno tratto in arresto ad Aprilia un 32enne di nazionalità nigeriana. L'uomo si nascondeva molto probabilmente tra Aprilia e il litorale romano, è stato individuato e rintracciato presso la stazione di Aprilia mentre cercava di raggiungere la Capitale. A suo carico i sospetti e l'accusa di essere il responsabile di un'aggressione a scopo sessuale avvenuta il 12 maggio scorso. Lo straniero è accusato di violenza sessuale, lesioni e rapina. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Roma e del Commissariato di P.S. di Anzio-Nettuno lo hanno fermato mentre attendeva tranquillo sulla banchina della stazione di Aprilia il treno per Roma.

Secondo quanto raccontato dalla vittima e accertato dalla polizia l'orrore si è consumato intorno alle 23,00 di venerdì 12 maggio. Dopo essere stata pedinata l'adolescente è stata sopresa alle spalle dal suo aggressore, sin da subito descritto come uno straniero. A quel punto è stata trascinata con forza in un rifugio di fortuna dove, come accertato anche dai successivi accertamenti, si è consumato lo stupro.