Una Opel Crossland X si ribalta dopo lo scontro con una Ford Ka e finisce contro altre due vetture in sosta davanti al parco Falcone e Borsellino di Aprilia. È questa la dinamica dell'incidente che si è verificato alle 12.30.in via dei Mille, un tratto di strada ora chiuso al traffico dagli agenti della polizia locale che stanno eseguendo i rilievi. Fortunatamente nell'incidente non si sono registrati feriti ma lo spavento per le persone a bordo dell'auto è stato enorme.