Un'unica frase: "Ciao Marco" e un applauso hanno accompagnato il feretro di Marco Mauriello durante l'ingresso nella chiesa di San Michele Arcangelo in piazza Roma di Aprilia.

Sono in corso i funerali del 25enne deceduto in seguito ad un terribile incidente avvenuto a Nettuno nove giorni fa.

Ad accogliere la bara tantissimi giovani, biker e agenti della Polizia stradale e della Questura di Latina in segno di omaggio al padre, agente per tanto anni al distaccamento della polstrada di Aprilia e ora a Latina e dello zio per tanti anni alla Squadra Mobile del capoluogo.