In occasione della "Notte bianca" nel centro di Cisterna di Latina, i Carabinieri della locale Stazione hanno effettuato un servizio di controllo straordinario, mirato a garantire l'ordine pubblico su corso della Repubblica (per l'occasione divenuto area pedonale), ma anche sulle strade limitrofe. Spettacoli e manifestazioni hanno richiamato infatti, migliaia di persone nel cuore del comune pontino con i carabinieri impegnati sia nei luoghi di ritrovo come piazze o giardini ma anche con posti di controllo.

In linea con la strategia di controlli di prossimità a favore della popolazione, così come stimolati dal Comando Provinciale di Latina guidato dal Colonnello Lorenzo D'Aloia, i militari operanti hanno effettuato un serie di accertamenti, elevando diverse contravvenzioni per violazioni al codice della strada nonché diverse segnalazioni alla Prefettura per possesso di sostanza stupefacente. L'attività è durata per tutta la serata fino a notte inoltrata.