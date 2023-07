Il Comune di Latina ha deciso di vietare la circolazione delle auto e la sosta delle auto di notte, residenti esclusi, nella zona di piazzale Dell'Ambrosia a Latina Scalo per riportare la quiete, ora compromessa dagli schiamazzi di gruppi di giovani, dalle corse in auto e dalla musica a volume alto propagata dalle casse degli impianti hi-fi installati a bordo delle vetture. Una soluzione estrema, adottata con l'ordinanza numero 143 di oggi firmata dal dirigente del Servizio Mobilità, per istituire i divieti di circolazione e sosta, con rimozione forzata, nella fascia oraria dalle 23 alle 5 a partire da lunedì prossimo 17 luglio, con eccezioni per residenti, autorizzati, forze dell'ordine e mezzi di soccorso.

Una decisione adottata alla luce delle «numerose segnalazioni pervenute presso il Comando Polizia Locale, nel corso dell'ultimo anno, e le conseguenti segnalazioni o denunce alle autorità giudiziarie per schiamazzi notturni con il transito di autovetture a velocità elevata e musica ad alto volume in Piazzale dell'Ambrosia - si legge nel testo dell'ordinanza - con conseguente disturbo e pregiudizio della quiete pubblica». Quindi l'unica soluzione individuata per salvaguardare la quiete pubblica è la chiusura della piazza che si trova davanti alla scuola elementare, incastonata tra via dell'Orchidea, via dei Gerani e via Parmenide.