Un altro incendio è divampato stanotte all'interno dell'ex hotel De La Ville tra i giacigli dei senzatetto che occupano la struttura situata di fronte all'ospedale Goretti di Latina. Le fiamme si sono propagate in una stanza del primo piano in circostanze indefinite, ma nello stesso contesto di degrado che ha caratterizzato anche gli altri roghi. I Vigili del Fuoco sono intervenuti utilizzando l'autoscala per raggiungere dall'esterno direttamente la stanza interessata dell'incendio, dal lato del parcheggio di piazzale Toscanini. Sono intervenuti anche i soccorritori di un'ambulanza del pronto intervento sanitario, ma non si sono registrate persone coinvolte tra gli occupanti, che si erano già allontanati al loro arrivo, almeno per quanto riguarda l'edificio principale del complesso.



Quest'ultimo episodio non fa altro che sottolineare la condizione di emergenza in cui versa l'ex albergo, occupato da stranieri che vivono di espedienti, coinvolti anche in numerosi episodi di microcriminalità nel centro di Latina, soprattutto ai danni di giovani. Una situazione ingestibile per la proprietà, una famiglia di albergatori che nel frattempo ha acquisito l'ex hotel all'asta nell'ambito di una procedura giudiziaria e si ritrova a pianificare l'investimento per la ristrutturazione dell'immobile, senza poter disporre della struttura.