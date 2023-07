Un regolamento di conti tra cittadini di etnia nigeriana, è andato in scena domenica sera in zona Fanfara di Sezze.

Sul posto sono sopraggiunte immediatamente una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Sezze, diretta dal comandante Ilaria Somma, e una ambulanza dell'Ares distaccata nell'ex nosocomio setino.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che all'interno di uno stabile, interamente locato a cittadini di nazionalità nigeriana, sia scoppiata una lite tra due connazionali. Uno dei due nel bel mezzo della discussione è stato colto da un fendente ad una mano scagliato da un connazionale con cui stava discutendo animatamente all'interno di una abitazione. Le ragioni sembrano tutte da chiarire anche perché la vittima della aggressione si sarebbe ben guardata dalla decisione, paventata, di sporgere regolare querela verso il connazionale che lo aveva aggredito, richiedendo, peraltro, l'intervento di un mezzo sanitario che poteva essere anche necessario altrove, per prestargli le prime cure.