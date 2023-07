Un grave incidente stradale è accaduto poco dopo le ore 17 in via Le Pastine nel territorio di Sermoneta, a pochi metri dal bivio di Doganella. Un centauro di 49anni è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo della sua moto. L'uomo - per cause in fase di accertamento - è uscito fuori strada, urtando violentemente contro alcune auto in sosta. Immediate sono scattate le richieste di aiuto al centralino delle emergenze. Sul posto lo staff sanitario, arrivato a bordo di un'ambulanza e di una auto-medica. Viste le gravi condizioni del ferito è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza, atterrata nel parcheggio di via delle Rose.

Seguiranno aggiornamenti.