Quasi 4 chilometri di coda in questo momento lungo la via Pontina in direzione sud. Un tamponamento avvenuto poco prima dello svincolo per via Apriliana, che ha visto coinvolte due vetture dirette verso il capoluogo pontino, sta causando pesanti disagi al traffico.

Gli agenti della Polizia stradale del Distaccamento di Aprilia intervenuti sul posto hanno deviato il flusso di mezzi si una corsia e stanno finendo i rilievi e le operazioni di rimozione dei veicoli, uno dei quelli è finito sul fianco, sono in corso di ultimazione. Lo scontro non ha causato feriti, uno dei due conducenti è stato sottoposto ad alcune verifiche da parte del personale di un'ambulanza del 118 giunta per precauzione.