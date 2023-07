Carenze igienico-sanitarie riscontrate in due attività a Bassiano, e multe salate ai titolari.

Nel dare attuazione ad una crescente strategia di aderenti servizi di prossimità e di controlli del territorio a favore della cittadinanza, così come incentivato dal Comando Provinciale di Latina guidato dal Col. Lorenzo D'Aloia, si è conclusa infatti un'attività di controllo straordinario del territorio, particolarmente efficace grazie all'osmosi info-operativa tra i Carabinieri della Stazione di Bassiano e militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Latina, che ha permesso un efficace accesso ispettivo nei confronti di alcuni esercizi commerciali di Bassiano, tra cui un circolo privato, con l'obiettivo di salvaguardare la tutela della salute pubblica attraverso controlli e ispezioni sanitarie.



Nel corso dell'attività, sono state elevate due sanzioni amministrative per un importo complessivo di euro 2.000,00 «per riscontrate carenze igienico sanitarie contribuendo a confermare e ad implementare quel senso di sicurezza percepita da parte dei cittadini che hanno manifestato palesi attestazioni di stima per il servizio intrapreso».



L'attenzione del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia rimane alta e costante sull'intero territorio di competenza, al fine di fornire, grazie alla proficua collaborazione con i comparti dei Reparti Speciali dell'Arma dei Carabinieri, come il N.A.S., una risposta concreta ed incisiva anche per quanto riguarda il controllo degli alimenti e delle bevande, con la specifica finalità di verificare e garantire la conformità di tutti i prodotti in questione, alle disposizioni dirette a prevenire completamente i rischi per la salute pubblica, nonché a proteggere gli interessi dei consumatori