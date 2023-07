Non ce l'ha fatta il centauro rimasto coinvolto nel tragico incidente stradale di oggi pomeriggio in via Le Pastine, a Sermoneta Scalo. L'uomo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada. Sul posto sono accorsi tempestivamente i soccorritori del 118, che hanno chiesto anche l'ausilio dell'eliambulanza, ma nonostante gli sforzi del personale sanitario, purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

I rilievi sono affidati alla polizia locale di Sermoneta, intervenuta sul posto in collaborazione con i carabinieri della locale Stazione.