Nelle carte dell'inchiesta è emerso che tra il dicembre del 2022 e il gennaio del 2023 dopo aver utilizzato Instagram per le conversazioni di natura personale con due studenti, li ha toccati alle spalle e ai fianchi anche durante le lezioni scolastiche. Sono tre gli episodi ricostruiti e infine un quarto avvenuto nel periodo di Natale del 2021 con un minore con vi era un vincolo parentale.

E' questo uno degli episodi contestati all' ex insegnante di religione al Liceo Scientifico Ettore Majorana di Latina, diacono, sollevato da ogni incarico dallo scorso gennaio. L'uomo che ha 49 anni è finito agli arresti domiciliari. E' ritenuto il presunto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata.

Dopo aver chiesto ad uno studente di mandargli una foto completamente nudo, lo ha invitato fuori scuola con una raccomandazione: presentati da solo all'appuntamento. In un caso ha preso per i fianchi e alle gambe lo studente - anche all'interno del plesso è riportato nelle carte dell'inchiesta - contro la volontà del ragazzo che gli ha manifestato un profondo disagio, costringendolo ad avere un rapporto sessuale o a subire atti sessuali.

