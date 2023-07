È servito l'intervento della Polizia l'altra mattina per fermare la furia di un uomo di 45 anni che ha minacciato pesantemente la madre e ha devastato la sua abitazione perché la donna si rifiutava di dargli i soldi necessari per procurarsi la droga. Un atteggiamento che si è prolungato anche in presenza dei poliziotti: bloccato a fatica, l'uomo è stato portato in Questura per i riscontri che hanno fatto scattare l'arresto e il trasferimento dietro le sbarre della casa circondariale di Latina per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Quando la situazione era degenerata il soggetto era in crisi d'astinenza già da qualche ora. Gli agenti della Questura infatti erano alle prese con lui già da qualche ora, essendo intervenuti nei pressi di un supermercato alle prime luci dell'alba quando lo stesso 45enne si era scagliato contro la porta d'ingresso dell'attività commerciale con la pretesa che lo facessero entrare per acquistare degli alcolici. Mancava ancora qualche ora all'apertura, ma erano già presenti i dipendenti addetti allo scarico delle merci quando l'uomo si era presentato al supermercato con tono minaccioso, in evidente stato confusionale. Portato una prima volta negli uffici della Squadra Volante, quindi, era stato denunciato una prima volta in stato di libertà e rimandato a casa.