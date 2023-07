"Più o meno me l'aspettavo. Nessuna sentenza mi ridarà più mio figlio". Da sempre sostiene che la rabbia è inutile, ma si aspettava che la giustizia tenesse in carcere probabilmente a vita gli autori dell'atroce pestaggio di suo figlio Willy Monteiro Duarte, e così oggi, al termine dell'udienza di Appello a Roma, Lucia ha commentato la riduzione delle pene ai 4 assassini. I fratelli Bianchi condannati all'ergastolo ottengono uno sconto e 24 anni di reclusione, 23 anni di reclusione per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli.