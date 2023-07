La situazione dell'ex hotel De La Ville sta degenerando ormai da tempo, è praticamente sfuggita di mano. Ieri notte nella struttura dismessa di via Scaravelli si è consumato l'ultimo episodio di violenza di una lunga serie, una sorta di agguato che si è trasformato in una rissa e ha preceduto di un'ora appena l'ennesimo incendio, divampato in circostanze sospette, meno accidentali dei precedenti, in una stanza del primo piano. Un'escalation sulla quale sono in corso gli approfondimenti investigativi della Polizia.

Il primo episodio risale all'una circa di ieri quando le urla provenienti dall'albergo dismesso hanno spaventato i residenti. Successivamente è emerso che uno straniero si era introdotto nell'edificio con tono minaccioso e ha litigato con alcuni dei nordafricani che occupano l'ex De La Ville. La situazione è precipitata in una manciata di secondi e la discussione si è trasformata in rissa a colpi di bottiglie rotte e bastoni. All'arrivo dei poliziotti della Squadra Volante c'erano due stranieri feriti che hanno richiesto il trasporto in ambulanza presso il vicino pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti. Le loro condizioni non erano gravi, ma sono stati medicati per una serie di tagli e squarci in vari punti del corpo.

Quale sia il motivo della lite non è facile stabilirlo, ma l'ex hotel è occupato da persone che vivono di espedienti, come testimonia l'arresto di un tunisino, una settimana fa, coinvolto in furti e rapine di smartphone e borse ai danni dei giovani frequentatori del centro, trovato anche in possesso di stupefacenti e arnesi da scasso. Insomma, parliamo di gente che vive in strada e non perde l'occasione di scontrarsi in maniera feroce con altri senzatetto. Probabilmente c'era stato qualche screzio pregresso se qualcuno ieri notte si è presentato nell'ex albergo con l'intenzione di discutere e fare ricorso alla violenza. Quindi non è escluso che l'incendio sia stato appiccato successivamente per portare a termine l'incursione iniziata con la brutale aggressione a colpi di cocci di bottiglia.

Quando è divampato l'incendio sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e bonificare gli ambienti, raggiungendo la stanza incendiata con l'impiego dell'autoscala dal retro dell'edificio, per intenderci dal parcheggio di piazzale Toscanini. Era intervenuta nuovamente anche un'ambulanza, ma non c'è stato bisogno di soccorrere nessuno per le conseguenze del rogo. Nel complesso, la realtà dell'ex hotel De La Ville richiede uno sforzo da parte delle istituzioni per questioni di ordine pubblico, oltre a consentire alla nuova proprietà di entrare in possesso dell'immobile per la pianificazione di un intervento di riqualificazione. La struttura ricettiva infatti è stata acquisita all'asta da una famiglia di albergatori nell'ambito di una procedura giudiziaria. L'albergo aveva ospitato un centro di accoglienza per rifugiati ed era stato sgomberato in vista della vendita, ma è stato facile bersaglio dei senzatetto nordafricani.