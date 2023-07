Un incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio prima delle 16 a Borgo Montello, alle porte di Latina in strada Montello. Una microcar con a bordo due giovanissimi per cause in fase di accertamento, forse per evitare un'altra auto, è uscita fuori strada e si è ribaltata.

I due occupanti fortunatamente non sono rimasti feriti in modo serio, hanno riportato qualche graffio oltre che a molto spavento. Subito è scattato l'allarme ed è intervenuta un'ambulanza del 118 per prestare le prime cure ai due giovani che erano sotto choc ma comunque in buone condizioni. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri che sono intervenuti e hanno eseguito un accurato sopralluogo. L'allarme sulle strade della provincia di Latina resta alto alla luce degli ultimi gravi incidenti, oggi pomeriggio a Montello, fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo serio.